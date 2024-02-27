أخبار النصر اليوم | تاليسكا يتوعد الهلال .. وجورجينا السبب في حركات كريستيانو رونالدو "البذيئة"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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لجنة الانضباط تخاطب النصر .. تطورات مثيرة في أزمة كريستيانو رونالدو "البذيئة"

أرسلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خطابًا إلى نادي النصر، اليوم الثلاثاء؛ على خلفية أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة الشباب الأخيرة (طالع التفاصيل).

ما هذه الثقة يا النصر! .. لويس كاسترو يتحدى لجنة الانضباط بشأن رونالدو!

فيما يترقب الإعلام والشارع الكروي السعودي قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم بشأن إشارة نجم النصر، كريستيانو رونالدو، الخارجة لجماهير الشباب خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، أقدم المدرب لويس كاسترو على خطوة تُمثل تحديًا لجميع المنتظرين! (طالع التفاصيل).

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ميسي بريء وجورجينا السبب .. سر الحركة البذيئة من كريستيانو رونالدو تجاه جمهور الشباب

يبدو أن هتاف "ميسي .. ميسي" بريء من الحركة غير الأخلاقية التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، تجاه جمهور الشباب، في ديربي الرياض، ليلة أمس الأحد (طالع التفاصيل).

فيديو | علي البليهي يفاجئ الهلال والنصر معًا .. ويتعهد بكشف الحقيقة الكبرى

هز النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الشارع الرياضي بـ"مفاجأة" غير متوقعة (طالع التفاصيل).

أندرسون تاليسكا "يتوعد" الهلال .. ويزف بشرى سارة لجماهير النصر عن كريستيانو رونالدو

تحدث النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن "قصة" انتقاله إلى نادي النصر السعودي، مشيدًا بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ومدرب الغريم الهلالي جورج جيسوس (طالع التفاصيل).

بعد فتح قضية ضده .. التحقيق مع كريستيانو رونالدو ومفاجأة قانونية قد تنقذه من "الإيقاف" مع النصر!

لا صوت يعلو حاليًا إلا على الأزمة التي أشعلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ديربي الرياض أمام الشباب (طالع التفاصيل).

"قانون مفصل لمعاقبة نجوم النصر" .. مفاجأة استثنائية في قضية كريستيانو رونالدو!

لا حديث في الشارع السعودي حاليًا؛ إلا على واقعة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال ديربي الرياض أمام الشباب (طالع التفاصيل).

تصريح دفع للتشكيك به! .. رسالة عاطفية من حارس العين لكريستيانو رونالدو قبل مواجهة النصر

يبدو أن هناك من لا يقدر على التعامل دون "نظرية المؤامرة"، فكانت فريستهم هذه المرة هو خالد العيسى؛ حارس مرمى العين الإماراتي، قبل مواجهة النصر السعودي (طالع التفاصيل).

بيب جوارديولا يمنح السعوديين أملًا في التوقيع مع كيفين دي بروينه

منح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الأندية السعودية أملًا في التوقيع مع نجم فريقه، كيفين دي بروينه، والمرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2025 (طالع التفاصيل).

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