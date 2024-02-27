لجنة الانضباط تخاطب النصر .. تطورات مثيرة في أزمة كريستيانو رونالدو "البذيئة"

جديد أزمة كريستيانو رونالدو..

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أرسلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خطابًا إلى نادي النصر، اليوم الثلاثاء؛ على خلفية أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة الشباب الأخيرة.

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رونالدو أثار الجدل في ديربي الرياض بين النصر والشباب، في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ عندما وجه حركات - تم وصفها بـ(غير الأخلاقية) - إلى جماهير الليث الشبابي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، طلبت لجنة الانضباط من الإدارة النصراوية، الحصول على "إفادة" رونالدو بشأن اللقطات المنسوبة إليه في مباراة الشباب، في موعد أقصاه غدًا الأربعاء.

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الصحيفة كشفت عن أن خطاب "الانضباط" إلى قلعة العالمي؛ يأتي بناءً على الشكوى المقدّمة من نادي الشباب، ضد الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة.

جدير بالذكر أنه في حال تم إدانة كريستيانو رونالدو؛ سيتم إيقافه مباراتين مع غرامة 20 ألف ريال سعودي؛ حسب المادة 57 من لائحة الانضباط والأخلاق.

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