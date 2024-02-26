ميسي بريء وجورجينا السبب .. سر الحركة البذيئة من كريستيانو رونالدو تجاه جمهور الشباب

سر جديد عن كواليس الحركة اللا أخلاقية التي قام بها رونالدو تجاه جمهور الشباب..

SHAHID

يبدو أن هتاف "ميسي .. ميسي" برئ من الحركة غير الأخلاقية التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، تجاه جمهور الشباب، في ديربي الرياض، ليلة أمس الأحد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالأمس، خطف العالمي ثلاث نقاط من فم الليث الأبيض بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، في لقاء سجل به الدون الهدف الأول من ضربة جزاء.

وخلال المباراة وعقب احتفاله بتقدم فريقه، قام صاروخ ماديرا بإشاءات بذيئة تجاه جماهير الشباب الموجودة في المدرجات، ادعى البعض أنها رد على هتافهم باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة استفزازه وإخراجه من أجواء المباراة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن صانع المحتوى الشهير عبدالله العيادة ألمح لما هو أكثر من ذلك عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، موضحًا أن ما قاله جمهور الشباب عن صديقة رونالدو الأرجنتينية جورجينا رودريجز هو سبب ما حدث..العيادة قال: "هناك شيء لا أريد الحديث عنه، لأنني لا أملك الدليل مصورًا، لو كنت قد صورت لتحدثت، لكن هذا الشيء أنا سمعته ومتأكد منه".

وواصل موجهًا حديثه لجماهير الشباب: "جورجينا لا ترددون اسمها!".

يذكر أنه بحسب عدة تقارير صحفية سعودية فإن رونالدو مهدد بالإيقاف على إثر احتفاليته، إذ تجري لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا تحقيقات في ملابسات الموقف.

SHAHID