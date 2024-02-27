بيب جوارديولا يمنح السعوديين أملًا في التوقيع مع كيفين دي بروينه

الأندية السعودية تحاول ضم النجم البلجيكي منذ الصيف الماضي

SHAHID

منح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الأندية السعودية أملًا في التوقيع مع نجم فريقه، كيفين دي بروينه، والمرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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النجم البلجيكي أحد أهم المطلوبين في دوري روشن السعودي، وقد حاول صندوق الاستثمار التعاقد معه لصالح أحد أنديته الأربعة الصيف الماضي لكن لم ينجح في ذلك، والأكيد حسب جُل التقارير أنه سيُكرر المحاولة خلال سوق الانتقالات القادم.

سام لي مراسل موقع "ذا أثلتيك" كشف أمس عن رغبة دي بروينه في البقاء مع ناديه الإنجليزي وتجديد عقده لينتهي بعد 2025 بما يضمن له الاعتزال بين صفوفه حين يبلغ الـ35 من عمره تقريبًا، مشيرًا إلى أن تلك كانت خطة اللاعب قبل تلقيه العرض السعودي الأول.

المدرب الإسباني سُئل عن مستقبل اللاعب، فأجاب حسبما نقل فابريتسيو رومانو "هذا السؤال يجب أن يُوجه له، أفضل استمراره معنا لكني لا أعرف. لا أعلم إن كان لديه عرضًا أم لا، لا أعلم إن كان السعوديين يرغبون في ضمه أم لا. أحب أن يبقى في السيتي بالطبع".

يُشار إلى أن جميع التقارير المتابعة تؤكد استمرار سعي الأندية السعودية وتحديدًا صندوق الاستثمار السعودي نحو ضم نجوم الدوريات الأوروبية الكبيرة خلال سوق الانتقالات القادم.

SHAHID