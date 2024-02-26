تصريح دفع للتشكيك به! .. رسالة عاطفية من حارس العين لكريستيانو رونالدو قبل مواجهة النصر

خالد عيسى لديه رسالة للنصر ورونالدو قبل المواجهة الآسيوية..

يبدو أن هناك من لا يقدر التعامل دون "نظرية المؤامرة"، فكانت فريستهم هذه المرة هو خالد العيسى؛ حارس مرمى العين الإماراتي، قبل مواجهة النصر السعودي.

الزعيم من المقرر أن يستضيف العالمي في الرابع من مارس المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 11 من الشهر ذاته.

وعن هذه الديربي العربي الآسيوي، قال حارس العين خلال تصريحاته لقناة "الشارقة": "بداية الموسم كان هدفنا هو تخطي دور المجموعات، لكن وصلتنا رسالة في الفترة الأخيرة أن الهدف هو تحقيق اللقب، تغير الوضع، لذا فهدفنا هي آسيا، خطوة خطوة وبتكاتف الجميع، سنصل بعيدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعند طلب توجيه رسالة للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، اكتفى الحارس الإماراتي بقول: "أحبك"، قبل أن يغادر ضاحكًا.

ورغم أن التصريح بسيط للغاية إلا أن بعض الجماهير همت بالتشكيك في عيسى وإمكانية تفويت المباراة، من أجل صاروخ ماديرا.

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا تستغربون إذا فك له المرمى مثل خوينا ذاك"، فيما علق آخر: "حلوين سوبر هاتريك بالجيب المباراة الأولى"، قبل أن يضيف ثالث: "بداية الانبطاح".

يذكر أن العين وصل لهذا الدور بعد إقصاء ناساف الأوزبكي بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد النصر على حساب الفيحاء السعودي بهزيمته 3-0 كذلك في مجموع المباراتين.