"قانون مفصل لمعاقبة نجوم النصر" .. مفاجأة استثنائية في قضية كريستيانو رونالدو!

تطورات خطيرة في قضية كريستيانو رونالدو..

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لا حديث في الشارع السعودي حاليًا؛ إلا على واقعة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال ديربي الرياض أمام الشباب.

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رونالدو أثار الجدل في ديربي الرياض بين النصر والشباب، في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ عندما وجه حركات - تم وصفها بـ(القذرة وغير الأخلاقية) - إلى جماهير الليث الشبابي.

ومن ناحيتها.. جمعت الإدارة الشبابية، مجموعة من اللقطات التي تظهر حركات الأسطورة البرتغالية ضد الجماهير، ورفعت بها شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي قررت فتح تحقيق ضد اللاعب، بالفعل.

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وعن ذلك قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: "هذه حالة استثنائية.. لجنة الانضباط سوف تنظر في اللقطات المنقولة عبر (الجوال)، في قضية كريستيانو رونالدو؛ لكنها لن تفعل ذلك مستقبلًا مع أي لاعب".

الفراج شدد على أن لجنة الانضباط، ترى بأنها إذا نظرت في لقطات "الجوال" مستقبلًا، لإصدار عقوبتها، سوف يتحول الأمر إلى "استقصاد" للاعبين من الجماهير؛ لذلك قررت أن تكون واقعة رونالدو استثنائية.

وتفاعل عدد من الإعلاميين المنتمين لقلعة العالمي، مع معلومات وليد الفراج؛ حيث كتب صالح الفهيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ قائلًا: "لوائح وعقوبات مفصلة على مقاس لاعبي النصر فقط!!".

الفهيد أضاف ساخرًا: "لوائح تنفتح استثنائيًا لمعاقبة قائد النصر وتدعم (الجوالات)، وتغلق تلقائيًا أمام حالات اللاعبين غير النصراويين.. قانون يتمدد بـ(الاكشنة) وينكمش بـ(البربرة)".

أما الإعلامي متعب بن عبد الله، اعتبر أن هناك حرب تشن ضد نادي النصر ونجومه، خارج المستطيل الأخضر، مطالبًا جماهير الفريق بـ"الاتحاد معًا"، لمواجهة ما يتعرض له ناديهم.

جدير بالذكر أن القانوني الرياضي أيمن الرفاعي، رئيس "الانضباط" السابق، أكد على أن اللوائح تعطي اللجنة حق التدخل من تلقاء نفسها، في مثل واقعة كريستيانو رونالدو، إذا كانت تظهر في الناقل الرسمي، أو إذا كانت هناك شكوى من أي جهة بـ"الأدلة".

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