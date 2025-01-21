أخبار النصر اليوم | تفاصيل الصفقة التبادلية مع الاتفاق، وتحديد 10 معايير لتجديد عقود اللاعبين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 يناير 2025
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كشف عن قرار جديد خاص بالحكام الأجانب .. ماجد الجمعان يُفسر تصريحه عن حكم مباراة النصر والتعاون
النصر خسر نقطتين بتعادله مع التعاون
"رونالدو عظيم لكن جوردان كان سيمتلك ضعف متابعيه" .. زميل أسطورة كرة السلة يُقارن بين شهرة النجمين
نجم النصر هو الأكثر متابعة على إنستجرام
"اتفاق خلف الكواليس لمنع الآخرين من الضغط" .. اتهام صريح لمجاملة الهلال على حساب النصر والأهلي والاتحاد
موضوع الصفقات مازال يثير الجدل في السعودية
إنتر يسعى لضم نجم النصر وعقبة واحدة أمام الصفقة
الفريق السعودي قريب من التخلص من مهاجم ثانٍ بعد تاليسك
"الجاحدون وناكروا الجميل لا يعلمون تلك الحقيقة عنه" .. رسالة دعم نصراوية "خاطئة" لعلي البليهي!
مدافع الهلال يحصل على دعم من أحد أقطاب النصر
القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
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تطورات جديدة في ميركاتو نادي النصر..
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
بعد جدل التمديد لعبدالله الخيبري .. الكشف عن 10 معايير وضعها النصر لتجديد عقود لاعبيه
لاعب الوسط المحلي مستمر في النصر حتى عام 2029 وهذا لم يرض عدد من جماهير النادي..
"ظرف صعب جدًا قد يضطره للمغادرة" .. شكوك حول مشاركة لابورت مع النصر أمام الخليج
ضربة جديدة محتملة لنادي النصر في مواجهة الخليج..