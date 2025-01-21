"رونالدو عظيم لكن جوردان كان سيمتلك ضعف متابعيه" .. زميل أسطورة كرة السلة يُقارن بين شهرة النجمين

نجم النصر هو الأكثر متابعة على إنستجرام

قارن سكوت يببين، لاعب كرة السلة السابق، بين شهرة زميله مايكل جوردان، أسطورة اللعبة التاريخي، وكريستيانو رونالدو، نجم النصر، مشيرًا إلى أن الأول كان سيمتلك ضعف متابعي الثاني على إنستجرام لو توفرت وسائل التواصل الاجتماعي في حقبة التسعينات.

جوردان كان قد حقق شهرة واسعة جدًا في الثمانينات والتسعينات، خاصة مع بداية زيادة شعبية دوري كرة السلة الأمريكي "NBA" بعد صفقة بثه تلفزيًا في الصين عام 1987، ويُعد من العديد اللاعب الأعظم في تلك الرياضة حتى الآن.

بيبين أشاد بنجم النصر السعودي، مؤكدًا أنه أحد أعظم الرياضيين في التاريخ، لكن مشددًا في نفس الوقت على أن جوردان كان سيفوقه شهرة وشعبية حال حضر حقبة السوشيال ميديا، إذ قال في "بودكاست PBD" تعليقًا على صورة حساب رونالدو على إنستجرام والذي يمتلك 648 مليون متابع "حسنًا، الأمر سيكون مختلفًا، النظر لتلك الأرقام غريب للاعب تواجد في حقبة التسعينات، حيث لم يكن هناك وسائل للتواصل الاجتماعي، لكننا هنا نتحدث عن من؟ أحد أعظم اللاعبين والرياضي الأعزم في العالم والـ648 مليون متابع يتحدثون عن ذلك".

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هنا سُئل بيبين إن كان مايكل جوردان سيُحقق نفس تلك الأرقام حال حضر تلك الحقبة، فأجاب سريعًا "أعتقد بصراحة أنه كان سيُضاعف تلك الأرقام، كرة السلة حظيت بقفزة كبيرة في التسعينات، وجود السوشيال ميديا في ذلك الوقت كان سيكون مذهلًا".

يُشار إلى أن رونالدو حقق عددًا من الأرقام القياسية حين افتتح قناته على يوتيوب العام الماضي، ويمتلك حاليًا ما يزيد عن 73 مليون مشترك.