بعد جدل التمديد لعبدالله الخيبري .. الكشف عن 10 معايير وضعها النصر لتجديد عقود لاعبيه

لاعب الوسط المحلي مستمر في النصر حتى عام 2029 وهذا لم يرض عدد من جماهير النادي..

غضب كبير سيطر على قطاع عريض من جماهير النصر بعد إعلان التجديد للاعب الوسط عبدالله الخيبري رسميًا، عقب دخوله الفترة الحرة في عقده.

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العالمي أعلن اليوم الإثنين، رسميًا تمديد عقد الخيبري لمدة أربع سنوات مقبلة، لينتهي عقده في صيف 2029، بعدما كان قد دخل الفترة الحرة في يناير الجاري.

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هذا النبأ عارضه جماهير النادي العاصمي، في ظل حالة عدم الرضا عما قدمه اللاعب خلال 21 مباراة شارك بها الموسم الجاري في مختلف البطولات.

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بالتزامن مع هذا الغضب، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عشرة معايير حددتها إدارة النصر لتجديد عقود اللاعبين..

تلك المعايير يتقدمها عدد الدقائق والمشاركات بالمباريات لكل لاعب، بالإضافة للانضباط في التمارين والغيابات واللياقة البدنية، ومعايير أخرى تضع لاعبي الفريق تحت تقييم مستمر وتنافسي لضمان أداء عالٍ.

وأكد مصادر "الشرق الأوسط" أن ماجد الجمعان؛ الرئيس التنفيذي الجديد للنصر، هو من وضع التجديد للخيبري أول أهدافه بعد توليه المسؤولية، بجانب بقية اللاعبين الذين دخلوا الفترة الحرة في عقودهم.

يذكر أن الخيبري كان قد انضم للعالمي في شتاء 2019 قادمًا من الشباب، ومنذ ذلك الحين شارك في 189 مباراة، مسجلًا هدفين، وصانعًا لثمانية آخرين.