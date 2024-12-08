أخبار النصر اليوم | هدية إبراهيم المهيدب تُثير الجدل، وسبب مفاجئ خلف ابتعاد الأمير خالد بن فهد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 ديسمبر 2024.

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