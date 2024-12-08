النصر كان أولى! .. إبراهيم المهيدب يشعل الجدل بين المتابعين بسبب "ناقة هدية"

ماذا فعل؟

أثار إبراهيم المهيدب، رئيس مؤسسة النصر غير الربحية السابق، ردود أفعال واسعة، خلال الساعات الماضية، بسبب هدية قدمها لإحدى الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وقرر المهيدب، مالك منقية الشامخات، منح ناشطة تدعى سلمى الحريشي، ناقة هدية، أثناء ظهورها عبر قناة الصحراء، علمًا بأن الشيخ فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، قدم إليها سيارة دفع رباعي (4x4)، نظرًا لما تقوم به من دعم ونشر ثقافة الإبل على المستوى الدولي.

وتنوعت ردود الأفعال، بين سخرية من رد الناشطة على هدية إبراهيم المهيدب، حينما وجهت الشكر إليه بالإنجليزية، وهو الأمر الذي اعتُبر غير ملائم لمجلس أهل الإبل، فيما علّق أحد المتابعين بأن نادي النصر كان أولى بذلك الدعم.

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وكان إبراهيم المهيدب قد تقدم باستقالته من رئاسة مؤسسة النصر غير الربحية، في أغسطس الماضي، معللًا قراره، بقوله إنه من مصلحة الكيان النصراوي بأن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح، فيما كشف رائد إسماعيل، المدير التنفيذي للنصر، عن مطالبة المهيدب الحصول على جميع الصلاحيات الإدارية، فيما يتعلق بملف كرة القدم، إلا أنه طلبه قوبل بالرفض.

وتولى عبد الله الماجد، رئاسة مؤسسة النصر، خلفًا لإبراهيم المهيدب، بعد حوالي شهرين من استقالة الأخير، علمًا بأن فريق الكرة قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يحتل المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فضلًا عن خروجه من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام التعاون بهدف دون مقابل.