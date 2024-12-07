شهادة نجم سابق تحرج النصر في ملف الصفقات .. واتهام للإدارة بإبعاد الأمير خالد بن فهد "قسريًا"

النصر يفوق الهلال والاتحاد في الصفقات..

كشف مضحي الدوسري، نجم النصر السابق، عن معلومة مثيرة، بقوله إن النادي العاصمي هو الأكثر جلبًا للاعبين خلال الخمس سنوات الأخيرة، متحدثًا عن أزمة تدعيمات فريق الكرة، التي تعليقه عن المنافسة على البطولات.

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وقال الدوسري، عبر برنامج "جلسة نصر"، إن النصر أكثر فريق في الدوري السعودي، استقطابًا للاعبين، واختياراته للاعبين من فئة A، ولكن جميعهم كبار في السن، و99% من لاعبي العالمي، لا يلعب منهم سوى محمد مران من الفئات السنية.

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ونوه مضحي بأن أزمة لاعبي النصر بأنهم كبار السن، ومع ضغط المباريات، لا يؤدون مع الفريق بالشكل الجيد، وعندما يتعاقد النادي مع لاعب كبير مثل كريستيانو رونالدو، يجب تدعيمه بلاعبين صغار في السن، مضيفًا أن اختيارات النصر كانت خاطئة، ويجب على اللاعبين أن يدركوا بأنهم يلعبون في نادٍ كبير، كما يجب على الإدارة أن تطبق نظام الثواب والعقاب مع اللاعبين.

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وفي سياق متصل، أكد الإعلامي محمد الغامدي، أن هناك من أراد إبعاد سمو الأمير خالد بن فهد، الرمز النصراوي، عن المشهد، واصفًا إياه بأنه رحل عن النادي بشكل قسري.

وأوضح "لم يقدروا الدعم الذي قدمه الأمير خالد، وكان طبيعيًا من دعمه، أن تكون له الكلمة، أو بعض القرارات تعود إليه، أو يستأنس برأيه، وبالتالي فإن ابتعاده كان قسريًا، على رائد إسماعيل أن يعيد النظر في المنظومة الإدارية والفنية، النصر يعاني من الداخل، وهو خبرة وقدرة إدارية مميزة، ولكن في كرة القدم، قد يكون لديه قصور، رغم كونه أحد الأسماء البارزة في عالم الاقتصاد والإدارة".

وأضاف الغامدي "يبدو أن رائد إسماعيل متشبث بالرئيس التنفيذي جويدو فينجا، وإذا كان يراه المنقذ، يمكنه الاستعانة به كمستشار لديه، ولكن النصر يحتاج لشخص يفهم كرة القدم ودهاليزها وكيف تدار اللعبة، ومؤهل تعليميًا، وناجح كلاعب وإداري، والحديث هنا عن ماجد الجمعان، بدليل تواجده في صندوق الاستثمارات".

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وتلقى النصر خسارة أمام مضيفه الاتحاد بنتيجة (1-2)، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيد النصر عند 25 نقطة، في المركز الرابع من المسابقة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد، صاحب الصدارة.