أخبار النصر اليوم | الهلال يصف ضم رونالدو بـ"الخيال العلمي" .. وطلب نجوم الزعيم قبل كأس العالم 2000

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.

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كشف ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، عن إمكانية ضم ناديه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.

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كشف فواز المسعد رئيس نادي الهلال الأسبق، عن أن نادي النصر طلب من ناديه الحصول على 3 نجوم في صفوف الزعيم، للمشاركة رفقة العالمي في كأس العالم للأندية عام 2000.

أثار سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر الجدل، بشأن مشاركة أبرز نجوم دوري روشن السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على الرغم من عدم مشاركة أنديتهم في المونديال.

ينتهي عقد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته.

يبدو وأن فنربخشه يحب دوري روشن! العملاق التركي الذي يدربه جوزيه مورينيو ارتبط مؤخراً بمجموعة من أبرز نجوم دوري روشن لدرجة جعلت البعض يصف الأمر "بالاستهداف".

أعلن نادي النصر السعودي، فوز نجمه الشاب ويسلي جاسوفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بجائزة كبرى.

فتح نادي الهلال السعودي، المجال أمام جماهير الفرق المنافسة لـ"السخرية منه"؛ وذلك بسبب تغريدته، بمناسبة قرعة كأس العالم للأندية 2025.

أكد فان دير فارت، لاعب ريال مدريد السابق، أن كيليان مبابي يعاني من ضغوط كبيرة في النادي الملكي، مشيرًا إلى أنه يحتاج أن يكون مثل كريستيانو رونالدو، أسطورة الفريق.

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رحب ريدبول سالزبورج، النمساوي بمواجهة الهلال، في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

من جديد.. دعم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "ملف" استضافة المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم 2034.

رد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بقسوة وحدة على الهولندي رفائيل فان دار فارت زميله السابق في ريال مدريد، وذلك بعدما وصفه الأخير بالأناني الذي كان لا يفرح للفوز سوى إن كان ضمن المسجلين في المباراة.

يستعد فريق نادي النصر للسفر إلى جدة خلال الساعات المقبلة، لخوض مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد، ليتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قرارًا جديدًا، بهدف مباغتة العميد.

وجه الإعلامي سعود الصرامي رسالة حادة لمسؤولي اتحاد كرة القدم السعودي بشأن قرارهم إيقاف دوري روشن لمدة شهر تقريبًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج التي ستقام في الكويت نهاية الشهر الجاري.

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اعتاد ريال مدريد خلال تاريخه على تقديم أفضل وأعظم المواهب الإسبانية .. إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس وسيرخيو راموس وفرناندو هييرو وغيرهم، ولكن هذه الميزة تلاشت مع مرور الوقت.