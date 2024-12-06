أخبار النصر اليوم | الهلال يصف ضم رونالدو بـ"الخيال العلمي" .. وطلب نجوم الزعيم قبل كأس العالم 2000

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.
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ستيف كالزادا يكشف حقيقة رغبة الهلال في التعاقد مع كريستيانو رونالدو
كشف ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، عن إمكانية ضم ناديه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025.
"النصر طلب نجومنا في كأس العالم 2000" .. رئيس الهلال الأسبق يكشف سبب رفض طلب العالمي!
كشف فواز المسعد رئيس نادي الهلال الأسبق، عن أن نادي النصر طلب من ناديه الحصول على 3 نجوم في صفوف الزعيم، للمشاركة رفقة العالمي في كأس العالم للأندية عام 2000.
هل يقصد الهلال؟ العضو الذهبي السابق لنادي النصر: "سنشاهد رونالدو وبنزيما وكيسييه بمونديال الأندية!"
أثار سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر الجدل، بشأن مشاركة أبرز نجوم دوري روشن السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على الرغم من عدم مشاركة أنديتهم في المونديال.
فريق مفاجأة ينتظره .. كيفين دي بروينه يرفض دوري روشن السعودي بسبب "السيتي"!
ينتهي عقد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته.
البداية سان ماكسيمين والآن تاليسكا وديميرال وحتى رونالدو لم يسلم .. صك براءة فنربخشه من "استهداف" دوري روشن!
يبدو وأن فنربخشه يحب دوري روشن! العملاق التركي الذي يدربه جوزيه مورينيو ارتبط مؤخراً بمجموعة من أبرز نجوم دوري روشن لدرجة جعلت البعض يصف الأمر "بالاستهداف".
"لا يهم تواجده على دكة النصر!" .. ويسلي يتوّج بجائزة برازيلية كبرى
أعلن نادي النصر السعودي، فوز نجمه الشاب ويسلي جاسوفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بجائزة كبرى.
"تاريخك المونديالي منع الهدف السادس!" .. الهلال حاول التقليل من الأندية المنافسة فـ"فتح أبواب السخرية على نفسه"
فتح نادي الهلال السعودي، المجال أمام جماهير الفرق المنافسة لـ"السخرية منه"؛ وذلك بسبب تغريدته، بمناسبة قرعة كأس العالم للأندية 2025.
"ليس مثل كريستيانو رونالدو" .. لاعب ريال مدريد السابق يكشف سبب معاناة كيليان مبابي
أكد فان دير فارت، لاعب ريال مدريد السابق، أن كيليان مبابي يعاني من ضغوط كبيرة في النادي الملكي، مشيرًا إلى أنه يحتاج أن يكون مثل كريستيانو رونالدو، أسطورة الفريق.
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حمل بعض التقليل من النصر والاتحاد .. سالزبورج يرحب بمواجهة الهلال بطريقته!
رحب ريدبول سالزبورج، النمساوي بمواجهة الهلال، في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.
"ملف مُلهم للصغار" .. خطوة جديدة من كريستيانو رونالدو لدعم استضافة السعودية كأس العالم 2034
من جديد.. دعم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "ملف" استضافة المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم 2034.
"من هذا الشخص؟" .. رد قاسٍ من رونالدو على زميله السابق في ريال مدريد بعد وصفه بالأناني
رد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بقسوة وحدة على الهولندي رفائيل فان دار فارت زميله السابق في ريال مدريد، وذلك بعدما وصفه الأخير بالأناني الذي كان لا يفرح للفوز سوى إن كان ضمن المسجلين في المباراة.
من أجل مباغتة الاتحاد .. قرار جديد من ستيفانو بيولي قبل السفر إلى جدة
يستعد فريق نادي النصر للسفر إلى جدة خلال الساعات المقبلة، لخوض مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد، ليتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قرارًا جديدًا، بهدف مباغتة العميد.
"الخسارة تصل إلى نصف مليار ريال" .. رسالة حادة لاتحاد الكرة بشأن إيقاف دوري روشن السعودي
وجه الإعلامي سعود الصرامي رسالة حادة لمسؤولي اتحاد كرة القدم السعودي بشأن قرارهم إيقاف دوري روشن لمدة شهر تقريبًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج التي ستقام في الكويت نهاية الشهر الجاري.
ألونسو وعدو فينيسيوس وحل سعودي .. خلطة سحرية وأسماء مقترحة لإعادة الهوية الإسبانية لريال مدريد
اعتاد ريال مدريد خلال تاريخه على تقديم أفضل وأعظم المواهب الإسبانية .. إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس وسيرخيو راموس وفرناندو هييرو وغيرهم، ولكن هذه الميزة تلاشت مع مرور الوقت.