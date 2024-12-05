"من هذا الشخص؟" .. رد قاسٍ من رونالدو على زميله السابق في ريال مدريد بعد وصفه بالأناني

اللاعب الهولندي كان قد زامل نجم النصر في ريال مدريد

رد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بقسوة وحدة على الهولندي رفائيل فان دار فارت زميله السابق في ريال مدريد، وذلك بعدما وصفه الأخير بالأناني الذي كان لا يفرح للفوز سوى إن كان ضمن المسجلين في المباراة.

لاعب الوسط الهولندي كان قد زامل رونالدو في الريال خلال موسم 2009-2010، حيث كان قد ارتدى قميص الملكي قادمًا من هامبورج الألماني صيف 2008 فيما وصل البرتغالي من مانشستر يونايتد صيف 2009، وقد غادر فان دار فارت النادي الملكي صيف 2010 باتجاه توتنهام.

فان دار فارت كان قد أشاد خلال مقابلة مع "talkSPORT" بصاحب الـ39 عامًا وأسلوب حياته وحرصه على الالتزام بكل ما يلزم للحفاظ على حالته البدنية والصحية والفنية في أفضل صورة ممكنة، لكنه وصفه بالأناني بقوله "رونالدو كان أنانيًا بشكل لا يصدق، لا يشعر بالسعادة حال خرجنا فائزين 6-0 دون أن يُسجل، وإن خسرنا وسجل هدفين يكون ذلك جيدًا بالنسبة له. ذلك بالطبع لم يكن مشكلة، مجرد أنه كان بحاجة للتسجيل دومًا. الأمر نفسه كان مع رود فان نستلروي، أجريت معه العديد من الحوارات وكان من المثير للاهتمام أنه دومًا ما يقول "أنا أحتاج إلى أهدافي"".

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هذا الوصف ربما يكون قد أغضب رونالدو الذي رد على اللاعب الهولندي بنكران معرفته، حيث كتب معلقًا على منشور يُشير لتصريحات فان دار فارت عبر إنستجرام "من هذا الشخص؟".

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يُشار إلى رونالدو مرتبط مع النصر بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن الحديث قوي في السعودية حول تجديده لموسمين قادمين.