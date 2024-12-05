الأمر لا يتوقف فقط على اللاعبين

اعتاد ريال مدريد خلال تاريخه على تقديم أفضل وأعظم المواهب الإسبانية .. إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس وسيرخيو راموس وفرناندو هييرو وغيرهم، ولكن هذه الميزة تلاشت مع مرور الوقت.

العناصر الإسبانية في ريال الآن هي: داني كارباخال، جيسوس فاييخو، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، داني سيبايوس ولوكاس فاسكيز، وهي أسماء لا يرقى أي منها لمكانة أساطير الميرينجي الإسبان سوى كارباخال.

الصبغة البرازيلية ربما تكون السائدة، بتواجد إيدير ميليتاو ورودريجو وإندريك وفينيسيوس جونيور، جنبًا إلى جنب مع الفرنسية، وهنا نتحدث عن كيليان مبابي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي، ولكن كل هؤلاء لا يغنون الميرينجي عن هويته الإسبانية!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البعض يقول إن برشلونة أفضل حالًا من ريال مدريد الآن، بسبب الهوية الكتالونية التي تظهر في شبابه جافي وباو كوبارسي وفيرمين لوبيز ولامين يامال وغيرهم، فهل حان الوقت لريال مدريد للسير في نفس الطريق؟

العديد من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة ريال في إعادة هذه الهوية من جديد، بضم نجوم كبار من أصحاب الجنسية الإسبانية، لبث روح الغيرة على قميص الميرينجي من أبناء البلاد، لذلك دعونا نستعرض أهم الأسماء التي يمكنها تحقيق هذا الهدف سواء في يناير المقبل أو الميركاتو الصيفي القادم..