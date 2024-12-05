"ليس مثل كريستيانو رونالدو" .. لاعب ريال مدريد السابق يكشف سبب معاناة كيليان مبابي

الفرنسي لا يشعر بالترحيب في الفريق!

أكد فان دير فارت، لاعب ريال مدريد السابق، أن كيليان مبابي يعاني من ضغوط كبيرة في النادي الملكي، مشيرًا إلى أنه يحتاج أن يكون مثل كريستيانو رونالدو، أسطورة الفريق.

ويعاني كيليان مبابي من انتقادات جماهيرية لاذعة، في ظل النتائج السلبية الأخيرة لريال مدريد، وكان آخرها السقوط أمام أتلتيك بيلباو (1-2) في الدوري الإسباني، بعد أيام من السقوط أمام ليفربول (0-2) في دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دير فارت في مقابلة مع موقع "BetMGM" عن معاناة مبابي المبكرة في إسبانيا: "لا أعتقد أنه يشعر بالترحيب في ريال مدريد حتى الآن. عندما تنتقل من كونك أكبر لاعب في نادٍ كما كان في باريس سان جيرمان إلى كونك واحدًا من ضمن النجوم، فهذا صعب. عليك أن تتعلم كيف تشارك المسرح مع الآخرين وهذا صعب".

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وأضاف: " كنت هناك عندما جاء كريستيانو رونالدو إلى مدريد، كنا نعلم جميعًا أنه سيحصل على ما يريده، مثل تسديد الركلات الحرة أو ركلات الجزاء، لكن هذا ليس هو الحال مع مبابي ويبدو لي أنه لا يحب ذلك".

وتابع: "مبابي يحتاج إلى أن يكون النجم وفي ريال مدريد هو مجرد لاعب آخر يجد صعوبة كبيرة في قبوله. كيليان سيكون أفضل في الجانب الأيسر. مع وضع ذلك في الاعتبار، لا أفهم لماذا تعاقدوا معه رغم أن لديهم لاعبًا من الطراز العالمي في هذا المركز وهو فينيسيوس جونيور".

وواصل فان دير فارت: "لا يمكنك أن تنسى مقدار الضغط الذي يتعرض له مبابي أثناء اللعب في ريال مدريد. كل يوم يشبه يوم المباراة هناك - كل جلسة تدريب في جميع الصحف وكل ما يتحدث عنه الناس هو كرة القدم".

وختم: "في لندن، يمكنك الذهاب إلى المدينة ولكن ليس في مدريد. لم أر أبدًا وسط المدينة عندما كنت لاعبًا هناك".