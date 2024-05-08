أخبار النصر اليوم | التوقيع مع أسطورة ريال مدريد .. ومفاجأة غير سارة بشأن كريستيانو رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

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"هدف الاتحاد ونجم آرسنال" .. القادسية يرعب الهلال والنصر بصفقات عالمية مرتقبة

بدأ نادي القادسية السعودي، الاستعداد مبكرًا، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بعد ضمان العودة رسميًا إلى دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة | مسؤول كبير في النصر مهدد بـ"المحاكمة والسجن" بتهمة الفساد المالي

بات أحد أكبر المسؤولين في نادي النصر السعودي، مهددًا بـ"المحاكمة والسجن"، خلال الفترة القليلة القادمة؛ بتهمة الفساد المالي. "اقرأ التفاصيل"

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قلة احترام متكررة ومحاولة فقع عين .. اتق شر ساديو ماني إذا غضب يا جمهور النصر!

"اتق شر الحليم إذا غضب!" نرددها دائمًا في مجتمعاتنا العربية، ويجسدها السنغالي ساديو ماني على أرض الواقع! "اقرأ التفاصيل"

الإعلان الرسمي قريبًا .. أسطورة ريال مدريد في السعودية للتوقيع مع النصر

ساعات قليلة تفصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، عن إعلان صفقة عالمية كبرى؛ ضمن خطة تطوير النادي، وإعادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج مجددًا. "اقرأ التفاصيل"

أحدهما سيلعب والآخر لا .. تحديد موقف عبد الرحمن غريب وسامي النجعي من مباراة النصر والأخدود

يستعد النصر لمواجهة الأخدود في الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي مساء الخميس القادم، وقد حسم جهازه الطبي موقف الثنائي، عبد الرحمن غريب وسامي النجعي، من خوض اللقاء. "اقرأ التفاصيل"

قرار مرتقب من "الانضباط" يهدد كريستيانو رونالدو .. و"هل دفع النصر أموالًا إلى الاتحاد بسبب مالكوم؟" العقوبات الانضباطية ضد النجوم العالميين، كانت الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة، في المملكة العربية السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل" رسالة إلى ليونيل ميسي؟ .. جريزمان يلمح لوجهته القادمة بعد ارتباطه بالنصر والاتحاد أثار النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل بشأن مستقبله، خلال الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل" صدمة مفاجئة .. النصر قد يخسر كريستيانو رونالدو أمام الأخدود بات نادي النصر السعودي، مهددًا بخسارة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أمام الأخدود. "اقرأ التفاصيل"

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