"هدف الاتحاد ونجم آرسنال" .. القادسية يرعب الهلال والنصر بصفقات عالمية مرتقبة

أسماء عالمية جديدة في الطريق إلى الملاعب السعودية..

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بدأ نادي القادسية السعودي، الاستعداد مبكرًا، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بعد ضمان العودة رسميًا إلى دوري روشن للمحترفين.

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القادسية أصبح مملوكًا منذ الصيف الماضي، إلى شركة "أرامكو"؛ حيث ضمن حسابيًا، العودة إلى دوري روشن للمحترفين، الموسم الرياضي القادم، بعد تصدر مسابقة "الدرجة الأولى" برصيد 64 نقطة، قبل النهاية بـ3 جولات.

ويؤكد جميع المقربين من القادسية؛ أن هذا النادي سيكون منافسًا شرسًا للهلال والنصر، في الموسم القادم؛ خاصة أنه مملوك لواحدة من أغنى الشركات على مستوى العالم.

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وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "TBR football"، مساء اليوم الثلاثاء، دخول النادي السعودي، في مفاوضات جادة مع آرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين؛ للتعاقد مع الثنائي البرازيلي جابرييل جيسوس وريتشارليسون، على التوالي.

الشبكة كشفت عن أن ريتشارليسون، الذي كان هدفًا كبيرًا لنادي الاتحاد السعودي، أعطى موافقته على الانتقال إلى المملكة، في الميركاتو الصيفي القادم، والرحيل عن توتنهام هوتسبير.

ومن ناحيتهم.. وعد مسؤولو آرسنال، مهاجم الفريق جيسوس، بعدم الوقوف أمام مصلحته، والسماح له بالرحيل في حال وصول عرض ضخم؛ خاصة أنه لم يعد يشارك أساسيًا مع الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن عديد من الأسماء العالمية الأخرى، ارتبطت بنادي القادسية؛ في مقدمتهم: المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه ومواطنه قلب الهجوم روميلو لوكاكو.

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