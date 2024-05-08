أحدهما سيلعب والآخر لا .. تحديد موقع عبد الرحمن غريب وسامي النجعي من مباراة النصر والأخدود

الثنائي غاب عن المباريات الأخيرة للنصر

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يستعد النصر لمواجهة الأخدود في الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي مساء الخميس القادم، وقد حسم جهازه الطبي موقف الثنائي، عبد الرحمن غريب وسامي النجعي، من خوض اللقاء.

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النصر، الذي خسر لقبي السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، يحتل المركز الثاني - حاليًا - في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، وقد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث سيُواجه الهلال في مباراة لم يُحدد موعدها بعد.

غريب كان قد غاب عن المباريات الأخيرة للنصر لإصابته خلال مواجهة الخليج في الجولة الـ29، وقد أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من تمدد في العضلة الخلفية، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب يُواصل العمل وفق برنامجه التأهيلي والذي لن ينتهي قبل الخميس القادم مما يعني استحالة لحاقه بمواجهة الأخدود.

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الصحيفة أوضحت أن سامي النجعي بات جاهزًا تمامًا للعب بعد إنهائه برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من إصابته بتمزق العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مواجهة ضمك في الجولة الـ27 من دوري روشن.

يُشار إلى أن النصر سحق الوحدة في الجولة الماضية من دوري روشن بـ6 أهداف دون رد.

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