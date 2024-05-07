الإعلان الرسمي قريبًا .. أسطورة ريال مدريد في السعودية للتوقيع مع النصر

اسم كبير ينضم إلى النصر خلال ساعات..

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ساعات قليلة تفصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، عن إعلان صفقة عالمية كبرى؛ ضمن خطة تطوير النادي، وإعادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج مجددًا.

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النصر خسر إمكانية المنافسة على جميع البطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع تبقي فرصة وحيدة؛ لانتزاع لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الغريم الهلال، في المباراة النهائية.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو"، مساء الثلاثاء، وصل الإسباني فرناندو هييرو إلى العاصمة السعودية، في اليومين الماضيين؛ من أجل تولي منصب المدير الرياضي بنادي النصر.

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الصحيفة الإسبانية الشهيرة كشفت عن أن الاتفاق بين هييرو والإدارة النصراوية "مكتمل"؛ حيث يتبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمي، ثم الإعلان عن الصفقة.

وأوضحت أن المدير الرياضي الذي كان أحد أساطير العملاق الإسباني ريال مدريد كـ"لاعب"؛ سوف يتولى مهمة التعاقد مع الصفقات الجديدة لنادي النصر، في الميركاتو الصيفي القادم.

هييرو عمل مساعدًا لمدرب نادي ريال مدريد عام 2014، كما تولى القيادة الفنية لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في كأس العالم "روسيا 2018".

وفي المجال الإداري.. شغل هييرو، منصب المستشار الفني للاتحاد الإسباني لكرة القدم، في عام 2017، بالإضافة للعمل كمدير رياضي بنادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، منذ أكتوبر من عام 2022.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، على أن تفاوض النصر مع هييرو؛ جاء بتوصية من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ على أن يوقع المدير الرياضي على عقود لمدة موسمين.

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