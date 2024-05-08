صدمة مفاجئة .. النصر قد يخسر كريستيانو رونالدو أمام الأخدود

ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو؟..

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بات نادي النصر السعودي، مهددًا بخسارة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أمام الأخدود.

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النصر يحل ضيفًا على الأخدود، في التاسعة من مساء غدٍ الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، غاب رونالدو عن التدريبات الجماعية للفريق النصراوي، يوم أمس الثلاثاء، مع اكتفائه بأداء بعض التمارين، داخل الصالة الرياضية.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مشاركة الأسطورة البرتغالية في مباراة النصر والأخدود، من عدمها؛ ستتحدد مساء اليوم الأربعاء؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 74 نقطة؛ حيث أصبحت فرصه في التتويج باللقب، شبه مستحيلة؛ في ظل حاجة الهلال "المتصدر"، إلى نقطة وحيدة فقط، في المباريات الأربع المتبقية.

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