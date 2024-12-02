أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو من الإسلام وحثه على الصلاة، وكواليس انتقال حسين العلي للهلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 ديسمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"لهذا فضّلته على النصر" .. حسين العلي يكشف كواليس انتقاله إلى الهلال وخسارة تحدي الأمير عبدالله بن مساعد
نجم الهلال السابق يكشف سر تفضيله على النصر..
ماذا قال؟
"تحديات الهلال" تفجر ثورة ضد مايكل إيمينالو .. مطالبات بطرده وتكهنات حول اختفائه!
بعد هبوط الهلال إلى وصافة دوري روشن السعودي..
حارس مرمى النصر السابق: نجلي هلالي وكنت سأضرب علي البليهي في هذا الموقف
تصريح قد يُغضب الجمهور النصراوي من نجمه السابق
كشف عن موقفه من الإسلام .. وليد عبد الله: كريستيانو رونالدو يحث اللاعبين على الصلاة ويُوقف المران وقت الأذان
زميل النجم البرتغالي السابق في النصر يكشف الأسرار والكواليس
"سنجعلكم تفخرون بنا وخلال خمس سنوات سنصل إلى أفضل حالاتنا" .. فيرناندو هييرو يكشف رؤية النصر!
هييرو يتحدث عن مستقبل النصر
القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!
احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24
موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
"فنادق وطائرات خاصة لهم وأثر الحصير على جانبي" .. سعود الصرامي يشكو من غياب الإثارة في دوري روشن!
رسالة مثيرة للجدل من سعود الصرامي..