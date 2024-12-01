ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يحل السد، ضيفًا على نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر، يريد مواصلة الفوز ومزاحمة الهلال والأهلي، خاصة بعد الفوز على الغرافة والوصول إلى 13 نقطة من 5 مباريات.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 2 ديسمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة النصر - السد التاريخ الإثنين 2 ديسمبر 2024 الموعد 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية الملعب الأول بارك