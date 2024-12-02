كشف عن موقفه من الإسلام .. وليد عبد الله: كريستيانو رونالدو يحث اللاعبين على الصلاة ويُوقف المران وقت الأذان

زميل النجم البرتغالي السابق في النصر يكشف الأسرار والكواليس

كشف وليد عبد الله حارس مرمى النصر السابق عن حديث جمعه مع زميله السابق، كريستيانو رونالدو، حول الدخول في الإسلام، مشيرًا إلى أنه وجد ترحيبًا من النجم البرتغالي.

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الحارس السعودي رحل عن النصر بنهاية الموسم الماضي بعد قضاء موسم ونصف مع صاحب الـ39 عامًا وقد تحدث المتابعون مرارًا عن صداقة جمعت اللاعبين بين أروقة النصر.

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حارس مرمى الدرعية حاليًا حل ضيفًا على برنامج "الحصة الأخيرة" السعودي وقد سُئل عن موضوع رونالدو والدخول في الإسلام، فأجاب "لقد تحدثت معه في إحدى المرات عن الدخول في الإسلام وقد وجدته مرحبًا بالأمر، لقد سجد في إحدى المران ونحن جميعًا أخذنا نكبر بصوت عالٍ".

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أضاف كاشفًا أحد أسرار غرفة ملابس النصر "رونالدو دومًا ما كان يحث اللاعبين على الصلاة حين كنا نصلي، إن رأى أي لاعب لا يُصلي معنا كان يطلب الانضمام إلينا ويستنكر عدم صلاته معنا، كما أنه كان يطلب من المدرب إيقاف المران عند سماع صوت الأذان، وذلك للسماح للاعبين بأداء الصلاة".

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أتم بالإشادة برونالدو والتزامه الكامل وحياته الاحترافية، مشيرًا إلى أن ذلك ما أوصله لهذا المستوى من النجومية والشعبية والقدرة على مواصلة اللعب بأداء ممتاز حتى هذا العُمر.