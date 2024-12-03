أخبار النصر اليوم | "يوفنتوس هو الهلال في إيطاليا"، وموقف علي لاجامي من مواجهة الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 ديسمبر 2024.

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تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على موعد القمة بين الاتحاد والنصر في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

المعلق العماني يعمل في "بي إن" و"الكاس"..

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

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تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

خطط كبرى في النصر لإحداث نقلة هائلة خلال 3-5 سنوات!