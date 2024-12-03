أخبار النصر اليوم | "يوفنتوس هو الهلال في إيطاليا"، وموقف علي لاجامي من مواجهة الاتحاد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 ديسمبر 2024.
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"درس لمدرب لا يُذاكر" .. انتقاد عنيف لإدارة ستيفانو بيولي مباراة النصر والسد
الفريق السعودي خسر اللقاء
تلميحات نارية .. الرئيس التنفيذي للنصر: يوفنتوس هو الهلال في إيطاليا .. يفوز بمباريات لا يستحق الانتصار فيها!
تصريح مثير للجدل من المسؤول النصراوي
حسم مصير ثنائي الاتحاد "المصاب" من كلاسيكو السعودية أمام النصر
الاتحاد يسير بشكل رائع مع المدرب الفرنسي لوران بلان..
بيولي يرفض الحديث عن تأثير غياب رونالدو .. ويكشف حقيقة إصابة نجم النصر قبل كلاسيكو الاتحاد
ماذا قال ستيفانو بيولي بعد السقوط الآسيوي الأول؟!..
في مباراة فك اللعنة التاريخية .. "النصر لن يستطيع المنافسة بدون رونالدو ونجم السد يقدم درسًا لإدارة العالمي"
النصر يخسر لأول مرة في آسيا خلال الموسم الحالي..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد القمة بين الاتحاد والنصر في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
بعد الحملة المطالبة بالتعاقد معه .. خليل البلوشي يبرر عدم عمله في الدوري السعودي: الحريات السبب!
المعلق العماني يعمل في "بي إن" و"الكاس"..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!
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جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
"ثقوا بي" .. جويدو فينجا: ما يحدث ليس فقط من أجل رونالدو وهذا الفارق بين النصر وبقية الأندية!
خطط كبرى في النصر لإحداث نقلة هائلة خلال 3-5 سنوات!