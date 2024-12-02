موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، التشكيل المتوقع، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد القمة بين الاتحاد والنصر في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الاتحاد نظيره النصر في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

ويريد الاتحاد عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم قبل الماضي.

لكنه يواجه النصر الذي سيعتبر تلك المباراة مباراة حياة أو موت لتضييق الخناق على الاتحاد والهلال في المراكز الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 6 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

GOAL

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والنصر على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب الاتحاد - النصر الجمعة 6 ديسمبر 2024،

20:00 السعودية ، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي الجوهرة المشعة SSC SPORT 1 SD مشاري القرني

ما تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي؟

سبق وأن التقى النصر والاتحاد 31 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح النصر في الفوز بـ 12 مباراة، بينما تغلب العميد على العالمي في 11 مباريات، وانتهى اللقاء بالتعادل في 8 مرات أيضًا.

أكبر فوز في مواجهات النصر والاتحاد كان للنصر بنتيجة 5-0 في الدور الثاني لموسم 15-16، والغريب انها جاءت في ملعب الاتحاد.

أول فوز في مباريات دوري المحترفين بين النصر والاتحاد كان 1-0 للاتحاد بركلة جزاء من توقيع المهاجم المصري عماد متعب، في موسم 08-09.

أول فوز للنصر على الاتحاد في دوري المحترفين كان 2-1 في الدور الأول لموسم 2009-2010 بتوقيع عبدالله القرني ومحمد السهلاوي مقابل هدف لأحمد حديد.

تاريخ نتائج مباريات النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين: