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موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، التشكيل المتوقع، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

الاتحاد v النصردوري روشن السعوديالنصرالاتحاد

تعرف على موعد القمة بين الاتحاد والنصر في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الاتحاد نظيره النصر في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

ويريد الاتحاد عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم قبل الماضي.

لكنه يواجه النصر الذي سيعتبر تلك المباراة مباراة حياة أو موت لتضييق الخناق على الاتحاد والهلال في المراكز الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 6 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والنصر على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
الاتحاد - النصرالجمعة 6 ديسمبر 2024،
20:00 السعودية ، 19:00 مصر		SSC SPORT 1 HDفهد العتيبيالجوهرة المشعة
SSC SPORT 1 SDمشاري القرني

ما تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي؟

سبق وأن التقى النصر والاتحاد 31 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح النصر في الفوز بـ 12 مباراة، بينما تغلب العميد على العالمي في 11 مباريات، وانتهى اللقاء بالتعادل في 8 مرات أيضًا.

أكبر فوز في مواجهات النصر والاتحاد كان للنصر بنتيجة 5-0 في الدور الثاني لموسم 15-16، والغريب انها جاءت في ملعب الاتحاد.

أول فوز في مباريات دوري المحترفين بين النصر والاتحاد كان 1-0 للاتحاد بركلة جزاء من توقيع المهاجم المصري عماد متعب، في موسم 08-09.

أول فوز للنصر على الاتحاد في دوري المحترفين كان 2-1 في الدور الأول لموسم 2009-2010 بتوقيع عبدالله القرني ومحمد السهلاوي مقابل هدف لأحمد حديد.

تاريخ نتائج مباريات النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:

الموسم نتيجة الدور الأول نتيجة الدور الثاني
2008-2009 النصر 2 – 2 الاتحاد الاتحاد 1 – 0 النصر
2009-2010 الاتحاد 1 – 2 النصر النصر 0 – 1 الاتحاد
2010-2011 النصر 2 – 2 الاتحاد الاتحاد 5 – 2 النصر
2011-2012 النصر 1 – 3 الاتحاد الاتحاد 1 – 1 النصر
2012-2013 النصر 0 – 1 الاتحاد الاتحاد 1 – 1 النصر
2013-2014 الاتحاد 0 – 3 النصر النصر 3 – 1 الاتحاد
2014-2015 النصر 2 – 1 الاتحاد الاتحاد 1 – 3 النصر
2015-2016 النصر 3 – 0 الاتحاد الاتحاد 0 – 5 النصر
2016-2017 الاتحاد 0 - النصر 1 النصر 1 - الاتحاد 1
2017-2018 النصر 1 - الاتحاد 0 الاتحاد 1 - النصر 3
2018-2019 الاتحاد 2 - النصر 1 النصر 2 - الاتحاد 3
2019-2020 النصر 1 - الاتحاد 1 الاتحاد 1 - النصر 1
2020-2021 الاتحاد 1 - النصر 1 النصر 1 - الاتحاد 2
2021-2022 النصر 1 - الاتحاد 3 الاتحاد 3 - النصر 0
2022-2023 النصر 0 - الاتحاد 0 الاتحاد 1-0 النصر
2023-2024 الاتحاد 2 - النصر 5 النصر 4-2 الاتحاد
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