"ثقوا بي" .. جويدو فينجا: ما يحدث ليس فقط من أجل كريستيانو رونالدو وهذا الفارق بين النصر وبقية الأندية!

خطط كبرى في النصر لإحداث نقلة هائلة خلال 3-5 سنوات!

بفخر كبير وبلغة الواثق، ظهر الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي "المؤسسة غير الربحية"، للحديث على ناديه في مؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS.

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المؤتمر المقام حاليًا في العاصمة السعودية "الرياض"، شارك به الرؤساء التنفيذيين لمختلف الأندية، وفي حضور خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني، وكان أساسه جلسة بعنوان "الدروس المستفادة من بناء أندية كرة القدم العالمية".

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وتحدث فينجا خلال الجلسة عن مدى التطور الذي يشهده النصر حاليًا، بجانب القفزة الهائلة المنتظر أن تتحقق خلال الثلاث سنوات المقبلة أو الخمس على أقصى تقدير، مشددًا على أن تلك النهضة الكبرى لا تحدث فقط من أجل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق الأول لكرة القدم.

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وقال فينجا بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط": "النصر مشروع مثير للاهتمام لأن الجميع يعرف النصر بسبب رونالدو، قبل رونالدو النصر كان لديه أساس لسنوات وانتشار محلي ثم مع كريستيانو قام بقفزة دولية، قد أصبح الآن النادي معروفًا في جميع أنحاء العالم، فقط إذا كنت تفكر في أرقام وسائل التواصل الاجتماعي الرسمي فقط على إنستغرام لديك البيانات".

وأضاف: "قال الجميع هذا فقط من أجل كريستيانو رونالدو، ومن الواضح أن هذا هو التحدي، علينا أن نخطط لعدم تحقيق ذلك، تعتمد الخطة بشكل أساسي على المنظومة ويعتمد على تنظيم وخطة النادي، إذا كنت ترغب في تعزيز كل خطوة إلى الأمام تحتاج إلى تحسين المنظومة".

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الرئيس التنفيذي للنصر تابع: "يمكنك شراء اللاعبين ووضعهم في الملعب في غضون 24 ساعة، ولكن ثق بي لبناء فريق ثابت وقوي، يجب أن يكون لديك منظومة تبدأ من الأكاديمية والكشافة وهذا بالضبط ما نقوم به الآن، من خلال بناء منظومة قوية، لا أرى أبدًا فريقًا يفوز بدون منظومة قوية. في بعض الأحيان يمكن أن يعاني شخص ما من مرحلة من التطور للفوز لكن في الحقيقة، سيفوز اللاعب بمرحلة التطوير مع تنظيم أفضل".

واختتم متفاخرًا بالثورة الكروية السعودية: "أصبح الدوري السعودي المنتج الثاني في المنطقة بعد الدوري الإنجليزي في منطقة شاسعة تمتد من بلدان شمال وشرق أفريقيا، وهي الأولى في الشرق الأوسط بأكمله والجزء الأكبر من آسيا لذلك هناك ما يقرب من 4 مليار شخص، في السابق كان هناك الدوري الإيطالي والإسباني والآن هناك الدوري السعودي، والنصر هو سفير هذه المرحلة، لأنه مع كل الاحترام للأندية الأخرى، هو الذي جلب معظم الجمهور الدولي كنادي سعودي، التحديات كثيرة، كما تعلم، لأنك تواجه المقاومة، وتواجه أشياء جديدة لتحسينها، ولكن في الأساس، يمكن تغيير كل شيء.

"قاعدة المشجعين لدينا في منصات التواصل الإجتماعي هي 96٪ من قاعدة المشجعين الدولية، الأكثر من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك تحتاج إلى البقاء قريبا منهم وتحتاج إلى جعل العاطفة قريبة من المشجعين حيث هم، وليس فقط في المباراة، طوال الأسبوع لأن هذا ليس مجرد عمل مدته 90 دقيقة. هذا عمل 24 ساعة خلال سبعة أيام".