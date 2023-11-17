أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة قوية في يناير ونجم الراقي يحسم مصيره بعد الإغراءات الأوروبية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ17 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ17 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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راحة سلبية للاعبين

قرر ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام بعد مران الأمس، وفقًا لصحيفة "الرياضية".

الراحة تأتي استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية، والتي تنتهي في 22 من نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته في 21 من نوفمبر، استعدادًا لمواجهة الشباب والمحدد لها يوم 25 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن.

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على فترتين يوميًا.. الأهلي يُسابق الزمن لتجهيز نجمه قبل كلاسيكو الشباب

يحاول النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، لتجهيز كافة نجومه استعدادًا لمواجهة الشباب، في الجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

الكشف عن مفاجأة رائعة تنتظر الأهلي في الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر، عن مفاجأة رائعة تخص النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك قبل انطلاقها بنحو شهر ونصف. (طالع التفاصيل)

فيديو | على أراضي جدة .. ردة فعل مثيرة من عمر السومة بعد رمي "شال الأهلي"

قاد الأسطورة السورية عمر السومة، منتخب بلاده لـ"الفوز" على كوريا الشمالية، بهدف مقابل لا شيء، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مباراة شهدت لقطة إلقاء شال ناديه السابق الأهلي أرضًا أمامه. (طالع التفاصيل)

رسميًا | استبعاد ثنائي الهلال والنصر من منتخب السعودية لـ"الإصابة" .. واستدعاء نجم الأهلي

استبعد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، ثنائي جديد من قائمة الأخضر، خلال فترة التوقف الدولي الحالي. (طالع التفاصيل)

"آرسنال يريد رياض محرز .. ونجم الأهلي يحسم الجدل على طريقته"

منذ أن انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، والشائعات تطارد الساحر الجزائري رياض محرز؛ بشأن عدم سعادته، ورغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا. (طالع التفاصيل)

نجم نابولي يعترف بالعرض السعودي ويحدد موقفه منه!

اعترف نجم نابولي بتلقيه عرضًا سعوديًا من أجل الانضمام إلى دوري روشن السعودي، كاشفًا عن موقفه من الموافقة عليه. (طالع التفاصيل)

"عروض أوروبية مهمة" .. جابري فيجا يحسم قراره من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

حسم النجم الإسباني جابري فيجا، قراره النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

"مقابل 60 مليونًا" .. مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من دوري روشن السعودي

اقترب أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

بالأرقام | رونالدو وتاليسكا اكتسحا الجميع .. أفضل ثنائيات الدوري السعودي تهديفيًا

يقدم ثنائي نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، موسمًا استثنائيًا رفقة فريقهما، لينجحا في التفوق على كل الثنائيات المتواجدة في دوري روشن السعودي، فماذا عن ثنائيات بقية الفرق؟ (طالع التفاصيل)

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