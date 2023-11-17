الكشف عن مفاجأة رائعة تنتظر الأهلي في الانتقالات الشتوية

تعرف على المفاجأة الرائعة التي تنتظر الأهلي

SHAHID

كشف الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر، عن مفاجأة رائعة تخص النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك قبل انطلاقها بنحو شهر ونصف.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال عبد القادر خلال تصريحات عبر برنامج "الديوانية" المذاع على القنوات الرياضية السعودية: "حسب معلوماتي سيتم السماح للنادي الأهلي بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بنسبة 90%".

وكان الأهلي قد واجه أزمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب قضية اللاعب الجامايكي لويس جرابان، الذي يُطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

ووافقت هيئة التحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، على طلب الأهلي بالتدابير الاحترازية، وإيقاف منع التسجيل، لحين صدور القرار النهائي، على خلفية إيقاف النادي فترتي تسجيل بسبب قضية جرابان، التي تم اتخاذ قرارًا فيها بسداد 1.2 مليون دولار للاعب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأصبح الأهلي ممنوعًا من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليفاجئ عبد القادر جماهير الراقي بأنه يمتلك معلومات تؤكد بسماح التسجيل للنادي.

SHAHID