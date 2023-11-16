رسميًا | استبعاد ثنائي الهلال والنصر من منتخب السعودية لـ"الإصابة" .. واستدعاء نجم الأهلي

ضربة جديدة لمنتخب السعودية قبل مواجهة الأردن

استبعد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، ثنائي جديد من قائمة الأخضر، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

فترة التوقف الحالي شهدت استبعاد عديد النجوم، من قائمة الأخضر السعودي، بسبب الإصابات؛ أبرزهم سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وفي هذا السياق.. أعلن الحساب الرسمي لمنتخب السعودية عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، استبعاد قلب الدفاع عبد الإله العمري والظهير الأيسر ياسر الشهراني، ثنائي النصر والهلال على التوالي، من قائمة الأخضر.

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وكشف المنتخب الوطني، عن أن مانشيني قرر استبعاد العمري والشهراني؛ بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية، معاناة الثنائي من الإصابة.

ولتعويض النقص العددي في الخط الخلفي؛ قرر المدير الفني الإيطالي لمنتخب السعودية، استدعاء عبد الباسط هندي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة الأردن.

الأخضر السعودي يحل ضيفًا على منتخب الأردن، مساء يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كاس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية فاز (4-0) على نظيره الباكستاني، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية.