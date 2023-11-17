نجم نابولي يعترف بالعرض السعودي ويحدد موقفه منه!

لاعب نابولي يحدد موقفه من العرض السعودي

SHAHID

اعترف نجم نابولي بتلقيه عرضًا سعوديًا من أجل الانضمام إلى دوري روشن السعودي، كاشفًا عن موقفه من الموافقة عليه.

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وقال البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي، خلال تصريحات نقلتها قناة "TVP Sport": "مفاوضات تجديدي مع نابولي جارية، ووكيل أعمالي يعتني بكل شيء".

النجم البولندي أضاف: "لا أستبعد إمكانية تمديد العقد، ولكنني أعتقد أن الجميع سيعرفون كل التفاصيل في الوقت المناسب، وأركز على تقديم كل ما لدي مع نابولي كما أفعل الآن".

واعترف زيلينسكي بالعرض السعودي الذي تلقاه، حيث قال: "تلقيت بالفعل عرضًا سعوديًا، ولكنني قررت تحقيق كل شيء في أوروبا، مثل اللعب في دوري الأبطال، وأرى أن الوقت ليس مناسبًا الآن للبحث عن المال".

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يُذكر أن الأهلي كان يتفاوض مع زيلينسكي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان يُنافس عدة أندية أوروبية، ولكن اللاعب فضّل البقاء مع فريقه، ويحظى حاليًا باهتمام من إنتر الإيطالي.

SHAHID