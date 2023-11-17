على فترتين يوميًا.. الأهلي يُسابق الزمن لتجهيز نجمه قبل كلاسيكو الشباب

هل ينجح الأهلي في استعادة تجمه قبل مواجهة الشباب؟

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يحاول النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، لتجهيز كافة نجومه استعدادًا لمواجهة الشباب، في الجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الأهلي يبحث عن الانتصار أمام الشباب بالجولة 14 بدوري روشن، بعدما تعثر في الجولة الأخيرة أمام ضمك، بالمباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الفرنسي آلان سان ماكسيمين لاعب الأهلي، يخضع لجلسات علاجية تأهيلية في عيادة النادي الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الأمامية، خلال لقاء ضمك.

وأضافت الصحيفة أن ماكسيمين يتأهل على فترتين صباحية ومسائية، رفقة طبيب النادي، بهدف تسريع عودته واستغلال فترة التوقف الحالية، بسبب الأجندة الدولية.

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وستكون مشاركة ماكسيمين أمام الشباب يوم 25 نوفمبر الجاري، بناءً على الاختبارات الطبية والفنية قبل اللقاء بـ48 ساعة، والتي على ضوئها سيتخذ يايسله قراره النهائي.

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