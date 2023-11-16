"آرسنال يريد رياض محرز .. ونجم الأهلي يحسم الجدل على طريقته"

موقف رياض محرز من الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي

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منذ أن انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، والشائعات تطارد الساحر الجزائري رياض محرز؛ بشأن عدم سعادته، ورغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

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محرز انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين "متغيرات".

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي، عن رغبة قوية من نادي آرسنال الإنجليزي؛ للتعاقد مع محرز، في الميركاتو الشتوي القادم.

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لكن.. دراجي وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اعتبر أن تصريحات الساحر الجزائري الأخيرة، بمثابة الرد على كل الشائعات التي انتشرت بشأن رحيله عن النادي الأهلي.

وقال المعلق الجزائري: "خرجة محرز؛ جاءت وكأنها لتكذيب الشائعات التي تتحدث عن رغبته في العودة إلى إنجلترا، من بوابة نادي آرسنال الذي يريده.. خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها، في بعض الأوساط الفنية والإعلامية السعودية".

جدير بالذكر أن رياض محرز أكد في تصريحات مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، على أنه غير نادم، على الرحيل عن نادي مانشستر سيتي، والانضمام إلى الأهلي، في الصيف الحالي.

SHAHID