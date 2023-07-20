أخبار الأهلي اليوم | إهانة رياض محرز بسبب الراقي وعمر السومة يؤكد "وفائه"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ20 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ20 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

يبدو أن الأهلي تورط! .. كيف "تُسقط" نفسك بنفسك في "6 خطوات" على طريقة خالد العيسى؟

أقل من شهر مر على تنصيب خالد العيسى رئيسًا للنادي الأهلي السعودي، لكنها كانت كافية بالنسبة للجمهور، لنصب المشانق للرجل، فقد وقع في أخطاء غير مقبولة من وجهة نظرهم. (طالع التفاصيل)

محترف جديد يغادر الأهلي بعد السومة .. والمدرب يقترب بـ"167 مليون ريال"

يستعد النادي الأهلي السعودي، لـ"توديع" محترف جديد، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد النجم السوري عمر السومة؛ وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد، للموسم الرياضي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

بعد الاجتماع الأخير .. سباليتي يقول كلمته النهائية وقرار عاجل من الأهلي

الآلاف من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، كانوا ينتظرون بفارغ الصبر، خلال الـ48 ساعة الماضية، نتيجة الاجتماع الحاسم بين مسؤولي الراقي والمدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي. (طالع التفاصيل)

الأهلي استغنى عنه .. الاتحاد يحسم الصفقة الخامسة بـ"مال وتبادل لاعبين"

بات نادي الاتحاد السعودي، على بُعد ساعات قليلة، من حسم الصفقة الخامسة، في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، وهو لاعب سبق له أن لعب للأهلي. (طالع التفاصيل)

بعد المطالبات برحيله .. خطوة حاسمة من عمر السومة

منذ عودته مرة أخرى إلى فريقه الأهلي بعد نهاية إعارته للعربي القطري، لم يجد النجم السوري عمر السومة الاستقبال الجيد من جانب مشجعي النادي، حيث هناك من اتهمه بالخيانة، وطالب عدد كبير منهم بضرورة رحيله إلا أنه قام بموقف نبيل تجاه الراقي. (طالع التفاصيل)

محرز يصعب تعاقد الهلال مع برناردو سيلفا .. ومانشستر سيتي يمهد لانتقال نجمه إلى النصر أو الأهلي

أصبح نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أبطال الثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، محط أنظار العديد من الفرق السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

ساديو ماني حق منّ؟ .. صراع بين جماهير الهلال والأهلي والنصر

يبدو أن هناك صراعًا من نوع خاص بين جماهير الكرة السعودية، على ضم النجم السنغالي ساديو ماني جناح نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

كلمات صادمة .. رياض محرز يتعرض لـ"إهانة جزائرية" بعد اتفاقه مع الأهلي!

تعرض النجم الجزائري الكبير رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، لإهانة صادمة؛ بعد ساعات قليلة من اتفاقه مع النادي الأهلي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

كواليس صفقة الموسم .. رياض محرز لم يكن خيار الأهلي الأول وقنبلة جديدة عن لوكا مودريتش

أسرار صفقة النادي الأهلي الكبرى رياض محرز. (طالع التفاصيل)

رياض محرز على أبواب "قلعة الكؤوس" .. الأهلي يتفق مع مانشستر سيتي

توصل الأهلي السعودي أخيرًا إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي على صفقة التعاقد مع رياض محرز، ليقترب النجم الجزائري من الانضمام إلى "قلعة الكؤوس" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023. (طالع التفاصيل)

"استعد للكارثة يا الأهلي" .. رحيل خالد العيسى مطلب وأعيدوا تيسير الجاسم فورًا

فتح عشاق الأهلي السعودي، النار على خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي "غير الربحية"؛ بعد أسابيع قليلة من توليه المسؤولية رسميًا. (طالع التفاصيل)