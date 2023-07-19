رياض محرز على أبواب "قلعة الكؤوس" .. الأهلي يتفق مع مانشستر سيتي

الأهلي أصبح على مرمى حجر من إتمام التعاقد مع رياض محرز..

توصل الأهلي السعودي أخيرًا إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي على صفقة التعاقد مع رياض محرز، ليقترب النجم الجزائري من الانضمام إلى "قلعة الكؤوس" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على دفع 35 مليون يورو للحصول على خدمات محرز.

وحسب التقرير، فإنه من المقرر أن يخضع محرز لفحص طبي يوم الخميس، قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي وتوقيع العقد الذي سيربطه مع "الراقي" لمدة ثلاثة مواسم مقبلة مع خيار التمديد لموسم إضافي.

يذكر أن مانشستر سيتي استبعد محرز مؤخرًا من قائمة الفريق التي تضم 25 لاعبًا في رحلة الفريق التحضيرية للموسم الجديد إلى اليابان.

التقرير أشار أيضًا إلى أن مانشستر سيتي، ومع علمه باحتمال خسارة محرز في الصيف الحالي، قد وضع بالفعل خططًا للتعاقد مع جناح جديد تحسبًا لنجاح الأهلي في إتمام الصفقة.