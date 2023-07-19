كلمات صادمة .. رياض محرز يتعرض لـ"إهانة جزائرية" بعد اتفاقه مع الأهلي!

إعلامي جزائري يهين رياض محرز بكلمات صادمة!

تعرض النجم الجزائري الكبير رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، لإهانة صادمة؛ بعد ساعات قليلة من اتفاقه مع النادي الأهلي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد 2023-2024.

وحسب أكثر من مصدر، حسم النادي الأهلي، صفقة محرز، مقابل 30 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى، تسدد إلى مانشستر سيتي، وفقًا لإنجازات ومشاركات اللاعب.

وسخر الإعلامي الرياضي الجزائري عبد الناصر البار، من محرز بعد اتفاقه مع الأهلي؛ قائلًا: "من أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية.. إلى أغبى لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية".

وتعهد البار عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدم الكتابة مجددًا عن النجم الجزائري، معتبرًا أنه ودع كرة القدم بالانتقال إلى النادي الأهلي؛ وذلك بعد أعوام من الإبداع والتألق.

رياض محرز البالغ من العمر 32 سنة، بدأ مسيرته الكروية في فرنسا، قبل الانتقال إلى إنجلترا في يناير 2014، من بوابة نادي ليستر سيتي؛ والذي حقق معه إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2015-2016.

وانضم محرز إلى السيتيزنس، في صيف عام 2018؛ حيث حصل على العديد من الألقاب، آخرها الثلاثية التاريخية "الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وأبطال أوروبا"، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

جدير بالذكر أن محرز الذي تقدر قيمته السوقية بـ20 مليون يورو، سجل 78 هدفًا وصنع 59 آخرين، خلال 236 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مع نادي مانشستر سيتي.