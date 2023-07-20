الأهلي يسرع من الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد!

يستعد النادي الأهلي السعودي، لـ"توديع" محترف جديد، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد النجم السوري عمر السومة؛ وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد، للموسم الرياضي 2023-2024.

السومة وقع "مخالصة مالية" مع الأهلي، خلال الساعات الماضية؛ حيث تنازل عن مبلغ مليون و500 ألف دولار من مستحقاته المتأخرة، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، غادر المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال، معسكر الراقي في النمسا؛ تمهيدًا للتوقيع مع فريقه الجديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن أمارال، سيوقع على عقود انتقاله إلى أحد الفرق الصينية؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2024.

وعلى جانب آخر.. قدّم مسؤولو الأهلي، عرضهم إلى البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، عرض الأهلي على سيلفا؛ عقدًا لمدة عامين، وبمبلغ مالي إجمالي يُقدر بـ40 مليون يورو "167 مليون ريال سعودي"، أي 20 مليونًا في الموسم الرياضي الواحد.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي الأهلاوي وليد سعيد، أكد اليوم الخميس، اتجاه الراقي إلى خيار سيلفا؛ بعد فشل النادي في إقناع المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، خلال الاجتماع الأخير.