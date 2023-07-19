محرز يصعب تعاقد الهلال مع برناردو سيلفا .. ومانشستر سيتي يمهد لانتقال نجمه إلى النصر أو الأهلي

أحمد فرهود
bernardo silvaGetty Images
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مستجدات مثيرة في مستقبل نجوم مانشستر سيتي

أصبح نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أبطال الثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، محط أنظار العديد من الفرق السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أول هؤلاء النجوم؛ هو الجزائري رياض محرز، الذي توصل النادي الأهلي، إلى اتفاق مع مانشستر سيتي؛ لضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي، مقابل 30 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى "متغيرات".

وإلى جانب محرز.. يريد نادي الهلال، التعاقد مع النجم البرتغالي الكبير برناردو سيلفا، بينما يتنافس النصر والأهلي، على المدافع الإسباني أيمريك لابورتي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "التلجراف" البريطانية، عن صعوبة تخلي السيتيزنس، عن سيلفا، في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي شهد رحيل الألماني إلكاي جوندوان، الذي انتقل إلى العملاق الإسباني برشلونة، مع اقتراب توديع محرز رسميًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة النادي الإنجليزي، وضعت رقمًا تعجيزيًا أمام الفرق السعودية، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للموافقة على رحيل النجم البرتغالي، وهو الحصول على مبلغ 100 مليون يورو.

أما بالنسبة للابورتي.. أعلنت الصحيفة، عن ترحيب من نادي مانشستر سيتي، ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، بالاستغناء عنه في الصيف الحالي؛ خاصة بعد اقتراب التعاقد مع المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول.

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