"استعد للكارثة يا الأهلي" .. رحيل خالد العيسى مطلب واعيدوا تيسير الجاسم فورًا

انقلاب عنيف من جماهير الأهلي ضد خالد العيسى

فتح عشاق الأهلي السعودي، النار على خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي "غير الربحية"؛ بعد أسابيع قليلة من توليه المسؤولية رسميًا.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد موسم واحد في مسابقة "الدرجة الأولى"، عقب هبوطه التاريخي.

ودشن عشاق الراقي، هشتاجًا باسم "#رحيل_خالد_العيسى_مطلب" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منتقدين عمل الإدارة الحالية، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جماهير النادي الأهلي، أعربت عن دهشتها من عدم تعاقد إدارة العيسى، مع مدير فني أجنبي - حتى الآن -، على الرغم من بداية الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، بالإضافة إلى عدم اكتمال صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالعناصر المحلية والأجنبية، ووجود العديد من النواقص الفنية.

وأشار مشجعو الأهلي، إلى أن وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي السابق، والذي تم تكليفه لأقل من عام، بالإضافة إلى نائبه وقتها تيسير الجاسم، نجحا في إبرام 3 صفقات محلية كبرى؛ وهم "عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي"، وإقناعهم بالانضمام إلى الفريق، أثناء تواجده في الدرجة الأولى.

وأضافوا: "بينما خالد العيسى، وعلى الرغم من سيطرة صندوق الاستثمارات السعودي، على 75% من أسهم النادي؛ لم يستطع الدفاع عن حقوق الأهلي، أو سد احتياجاته الفنية"، رافضين مبررات ضيق الوقت، وعدم مرور فترة طويلة على توليه المسؤولية.

وطالب عشاق النادي الأهلي، بعودة معاذ ونائبه الجاسم؛ وإلا سيتعرض الراقي لـ"كارثة كبرى"، في الموسم الرياضي القادم؛ حسب ما ذكره حساب باسم "كبريت الملكي".

جدير بالذكر أن الأهلي، تعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى الثلاثي المحلي عطيف والنابت والرشيدي، في الصيف الحالي.