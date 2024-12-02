"أخبار الأهلي اليوم | إنقاذ الفريق بطريقة متعب الحربي .. و"غياب محتمل" عن مباراة الاستقلال الإيراني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الثاني من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الإثنين الموافق الثاني من ديسمبر 2024.

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وجه حسين عبد الغني رسالة واضحة وصريحة إلى جمهور النادي الأهلي بعد الهجوم على الرئيس خالد العيسى عقب مواجهة الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، أن الرابطة تطمح لامتلاك دوري يتمتع بالتنافسية العالية، وأن الهدف لا يقتصر على المنافسة فقط، بل بناء حب النادي وتصدير هذا الدوري إلى العالم.

لا يزال الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يطالب الإدارة في أكثر من مناسبة، بتدعيم الفريق خلال الفترة الشتوية المُقبلة، مؤكدًا أنه تقدم بطلباته حول العناصر المطلوبة للإدارة.

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وجه الناقد الرياضي سامي الحريري، رسالة ساخرة، على خلفية الإنجاز التاريخي الذي حققه البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي خاض تجارب احترافية في السعودية، مع فريقي الهلال والأهلي.

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

بات فريق الكرة بالنادي الأهلي، مهددًا بخسارة جهود أحد نجومه، قبل مواجهة الاستقلال الإيراني، التي تقام على ملعب الجوهرة المشعة، مساء الغد، ضمن حساب الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، اتهامًا إلى لاعبي دوري روشن السعودي، بغياب الإثارة على المستوى الفنية، مضيفًا أن الإثارة دائمًا ما تكون في وسائل الإعلام، وليست في الملعب، بعد مرور 117 مباراة على انطلاق الموسم الجاري.

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة