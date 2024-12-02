على طريقة متعب الحربي .. نصيحة للأهلي بالتضحية بأحد نجومه من أجل تحقيق طلب يايسله!

"أين ذهب دعم الأهلي؟"

لا يزال الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يطالب الإدارة في أكثر من مناسبة، بتدعيم الفريق خلال الفترة الشتوية المُقبلة، مؤكدًا أنه تقدم بطلباته حول العناصر المطلوبة للإدارة.

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وكان الأهلي قد أبرم صفقتين فقط خلال موسم الميركاتو الصيفي الماضي، بالتعاقد مع المحور البرازيلي أليكساندر والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، فيما وافق على إعارة الجناح الأيسر آلان ماكسيمين إلى فنربخشة التركي، دون التعاقد مع بديل.

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وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إن الأهلي هو الأقل دعمًا بين أندية الصندوق الأربعة، إلا أن ذلك لم يمنع تدعيمه بالأموال، متسائلًا "أين ذهب ذلك الدعم؟".

وأضاف آل الشيخ أن الأهلي قد يكون مضطرًا للسير على درب الشباب، الذي اضطر لبيع عقد أحد نجومه في الفترة الصيفية، وهو الظهير متعب الحربي الذي انتقل إلى الهلال بأكثر من 120 مليون ريال وإعارة مصعب الجوير، ليساهم في بناء فريق ولا أروع.

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في المقابل، قال آل الشيخ إن الأهلي قد لا يملك نجمًا محليًا يستطيع بيعه بمبلغ ضخم يساهم في بناء الفريق، وقد يكون الأبرز في الفريق هو فراس البريكان، ولكن توفير مبلغ 50 مليون ريال على سبيل المثال، قد يحتاج إلى التضحية بأحد الأجانب، خاصة وأن رأس الحربة "المحلي" ليس مطلوبًا في الفرق الأخرى التي تعتمد على الأجنبي في ذلك المركز.

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ويعيش الأهلي حالة من الصحوة، في الفترة الأخيرة، حيث صعد إلى المركز السادس في جدول دوري روشن، برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فيما حقق العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مرور 5 جولات، ليحجز مقعدًا في دور الـ16 من البطولة.