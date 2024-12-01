الأهلي مهدد بغياب نجمه عن مباراة الاستقلال الإيراني .. وأليوسكي يتعرض للإحراج في التدريبات!

الأهلي يواجه الاستقلال في خامس جولات النخبة الآسيوية..

بات فريق الكرة بالنادي الأهلي، مهددًا بخسارة جهود أحد نجومه، قبل مواجهة الاستقلال الإيراني، التي تقام على ملعب الجوهرة المشعة، مساء الغد، ضمن حساب الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمن الأهلي تأهله إلى دور الـ16 من دوري النخبة الآسيوية، بعدما حافظ على العلامة الكاملة، في أولى خمس جولات، وكان آخرها بفوزه على العين الإماراتي (2-1)، ليتزعم صدارة مجموعة الغرب، برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الهلال والنصر، صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وذكر الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أن لاعب الوسط الإسباني الشاب جابري فيجا، غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي، مساء اليوم؛ بسبب الخضوع لفحص طبي خارج مقر النادي، ويُتوقع غيابه عن لقاء الاستقلال الإيراني.

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وبعنوان "أليوسكي تجنن في التدريبات"، نشر سعيد مقطعًا طريفًا للظهير المقدوني إزجان، أثناء مشاركته في تدريبات الأهلي، حيث قام اللاعبون بتمرير الكرة بينهم، دون أن يتمكن من قطع الكرة.

في المقابل، واصل البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، تدريباته الخاصة مع المعد البدني قبل تدريبات الفريق، ليصبح عمليًا خارج حسابات المدرب الألماني ماتياس يايسله عن مباراة الاستقلال.

وفي المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، قال يايسله إنه توصل لاتفاق مع لاعبي الأهلي، أثناء اجتماعه بهم، على تحقيق الفوز في المواجهتين المقبلتين أمام الاستقلال في النخبة الآسيوية، والتعاون في دوري روشن، قبل فترة التوقف المُقبلة، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).