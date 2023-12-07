أخبار الاتحاد اليوم | موقف نجم كولومبيا من العميد .. ومبلغ كبير من دوري أبطال آسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

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رغم تحذيرات جاياردو .. قرار سعودي يصدم الاتحاد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة كبرى؛ قبل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الحالي. "اقرأ التفاصيل"

يتفاوض معه شخصيًا .. مارسيلو جاياردو يلجأ إلى بطل العالم مع الأرجنتين لحل أزمة الاتحاد!

يعمل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، على ضم صفقة أجنبية "مهمة"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ ستحل واحدة من أكبر أزمات الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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نجم منتخب كولومبيا يعلنها .. تلقيت عرضًا رسميًا من الاتحاد وهذا قراري!

أعلن النجم الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، صانع ألعاب نادي راسينج الأرجنتيني، تلقيه عرضًا رسميًا من فريق الاتحاد السعودي؛ لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | غياب مؤثر وحسم مصير بنزيما .. الكشف عن قائمة الاتحاد في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الجاري. "اقرأ التفاصيل"

أخطاء فادحة من فيفا .. نجم الاتحاد الأسبق يقود قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الجاري. "اقرأ التفاصيل"

قبل كأس العالم للأندية .. الاتحاد يخسر 6 نجوم أمام ضمك

أعلن نادي الاتحاد السعودي، "غياب" 6 نجوم عن الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة ضمك؛ وهي الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "يلا اهرب يا أهلي" .. مشجع مصري يستعرض قائمة الاتحاد لمونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوائم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام في جدة خلال شهر ديسمبر الجاري، ضمنها قائمة الاتحاد التي تضم 10 لاعبين أجانب. "اقرأ التفاصيل"

مكافآت بالملايين .. كم ستجني الأندية السعودية بعد تأهلها في دوري أبطال آسيا؟

نجحت الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، في التأهل إلى دور الـ16، في نجاح غير مسبوق لأندية الدوري السعودي في تلك البطولة، لتجني الكثير من الأموال. "اقرأ التفاصيل"

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