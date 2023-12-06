رسميًا | غياب مؤثر وحسم مصير بنزيما .. الكشف عن قائمة الاتحاد في كأس العالم للأندية

المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يختار قائمة الاتحاد رسميًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الجاري.

الاتحاد يواجه نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 12 ديسمبر الجاري، في المباراة الأولى بمسابقة كأس العالم للأندية، على أن يضرب الفائز، موعدًا ناريًا أمام العملاق المصري الأهلي، في الدور الثاني.

وضمت قائمة العميد الاتحادي في المونديال، 23 لاعبًا من بينهم 10 أجانب؛ هم: "الرباعي البرازيلي مارسيلو جروهي وفابينيو وإيجور كورونادو ورومارينيو، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، المصري أحمد حجازي، الإيطالي لويز فيليبي، البرتغالي جواو فيليبي (جوتا)، والمغربي عبد الرزاق حمد الله".

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وتسمح لوائح بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة جميع الأجانب المقيدين في قائمة أي فريق؛ بغض النظر عن تسجيلهم في الاتحاد المحلي للعبة، من عدمه.

وفيما يلي قائمة نادي الاتحاد "الكاملة" في بطولة كأس العالم للأندية

* حراسة المرمى: مارسيلو جروهي - عبد الله المعيوف - أسامة المرمش.

* خط الدفاع: أحمد حجازي - لويز فيليبي - عمر هوساوي - حسن كادش.

* الظهير الدفاعي: مهند الشنقيطي - زكريا هوساوي - أحمد بامسعود - مد الله العليان.

* خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي - سلطان الفرحان - إيجور كورونادو.

* الجناح الهجومي: جوتا - عبد الرحمن العبود - صالح العمري - مروان الصحفي.

* خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما، يُعاني من إصابة على مستوى "الحوض" حاليًا؛ حيث لم يشارك في تدريبات الاتحاد - حتى الآن -؛ بينما يعتبر المدافع الدولي "المصاب" أحمد شراحيلي، أبرز الأسماء الغائبة عن الفريق في المونديال، إلى جانب استبعاد المهاجم هارون كمارا.