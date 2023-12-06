يتفاوض معه شخصيًا .. مارسيلو جاياردو يلجأ إلى بطل العالم مع الأرجنتين لحل أزمة الاتحاد!

صفقة شتوية محتملة في نادي الاتحاد

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يعمل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، على ضم صفقة أجنبية "مهمة"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ ستحل واحدة من أكبر أزمات الفريق الأول لكرة القدم.

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جاياردو تولى تدريب نادي الاتحاد، خلفًا للمدير الفني البرتغالي "المقال" نونو سانتو؛ حيث قاد العميد في 4 مباريات رسمية - حتى الآن -، محققًا 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد.

ووفقًا لصحيفة "Olè"، مساء اليوم الأربعاء، يحاول جاياردو، حسم صفقة انتقال الظهير الأيمن جونزالو مونتيل، المتوّج بلقب كأس العالم "قطر 2022" مع منتخب الأرجنتين، إلى العميد الاتحادي في الميركاتو الشتوي القادم.

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الصحيفة الشهيرة أشارت إلى أن مدرب الاتحاد الحالي؛ هو من اكتشف مونتيل وقدمه إلى العالم، عندما كان يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني.

وكشفت الصحيفة، عن أن نادي إشبيلية الإسباني، الذي يملك عقد الظهير الأيمن الأرجنتيني، يحاول حاليًا التوصل إلى اتفاق لـ"قطع" إعارة اللاعب، إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، والممتدة حتى صيف 2024.

رغبة إشبيلية في قطع إعارة جونزالو مونتيل؛ تأتي لبيعه في الميركاتو الشتوي القادم، إلى الاتحاد أو نادي فلامنجو البرازيلي، الذي يريد هو أيضًا، حسم الصفقة لصالحه.

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