مكافآت بالملايين .. كم ستجني الأندية السعودية بعد تأهلها في دوري أبطال آسيا؟

تعرف على تفاصيل جوائز الأندية السعودية المالية

نجحت الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، في التأهل إلى دور الـ16، في نجاح غير مسبوق لأندية الدوري السعودي في تلك البطولة، لتجني الكثير من الأموال.

ونجحت أندية الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء، في العبور إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا بنجاح، حيث تصدر الجميع المجموعات باستثناء صعود الفيحاء محتلًا المركز الثاني.

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" عن المكافآت التي حصلت عليها الأندية بعد صعودها ببطولة دوري أبطال آسيا، ولتي وصلت إلى ملايين الريالات.

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وسيحصل الهلال على مبلغ 480 ألف دولار (1.8 مليون ريال)، والاتحاد على 470 ألف دولار (1.7 مليون ريال)، والنصر على 440 ألف دولار (1.6 مليون ريال)، والفيحاء على 370ألف دولار (1.3 مليون ريال).

وقام الاتحاد الآسيوي بتقسيم الجوائز المالية إلى 4 فئات وهي: "إعلانات السفر، مكافآت الأداء، مكافآت المشاركة، والجوائز المالية للمباراة النهائية".