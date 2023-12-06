رغم تحذيرات جاياردو .. قرار سعودي يصدم الاتحاد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

قرار صادم لنادي الاتحاد قبل الظهور المونديالي

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تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة كبرى؛ قبل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الحالي.

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الاتحاد يواجه نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 12 يسمبر الجاري، في المباراة الأولى بمسابقة كأس العالم للأندية، على أن يصطدم الفائز، بالعملاق المصري الأهلي، في الدور الثاني.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تقدم العميد الاتحادي، بطلب رسمي إلى لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لتأجيل مباراته أمام ضمك؛ وهي الأخيرة للفريق، قبل الظهور في الحدث المونديال.

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الصحيفة أعلنت مساء اليوم الأربعاء، رفض "المسابقات" طلب نادي الاتحاد، بتأجيل المباراة؛ بسبب ضغط روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ويحل الاتحاد ضيفًا على فريق ضمك، في السادسة من مساء غدٍ الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، كان قد حذر من خطورة اللعب في أبها، على صحة نجوم فريقه، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية؛ بسبب ارتفاع المدينة عن سطح البحر.

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