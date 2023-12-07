فيديو | "يلا اهرب يا أهلي" .. مشجع مصري يستعرض قائمة الاتحاد لمونديال الأندية

شاهد كيف استعرض المشجع المصري لقائمة الاتحاد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوائم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام في جدة خلال شهر ديسمبر الجاري، ضمنها قائمة الاتحاد التي تضم 10 لاعبين أجانب.

وقام مشجع مصري بنشر فيديو له وهو يستعرض قائمة الاتحاد بطريقة كوميدية، انتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

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وبعد أن قام المشجع باستعراض قائمة الاتحاد بالغناء، قال في نهاية الفيديو: "يلا اهرب يا أهلي، ربنا يستر على الأهلي، قائمة الاتحاد لكأس العالم".

ويفتتح الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي مساء يوم الثلاثاء المقبل، بافتتاح منافسات المونديال الذي سيقام في جدة.

وفي حالة تجاوز الاتحاد لنظيره أوكلاند سيتي، سيواجه الأهلي المصري بطل إفريقيا في دور ربع النهائي، على أن يلعب الفائز أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.