أخبار الاتحاد اليوم | سر عودة كانتي إلى فرنسا وتحذير خطير من موسم كارثي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الـ17 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ17 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رئيس الاتحاد التنفيذي يمهد لـ"موسم كارثي" جديد .. معلومات صادمة

بشكل مفاجئ.. مهد البرتغالي دومينيجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، لـ"موسم كارثي" جديد، للفريق الأول لكرة القدم في 2024-2025. (طالع التفاصيل)

ديشان يكشف: مبابي اتخذ قراره.. ولهذا استدعيت كانتي ليورو 2024!

تحدث مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان عن القائمة التي استدعاها بشكل رسمي لخوض غمار منافسات يورو 2024 التي تقام الصيف الجاري في ألمانيا. (طالع التفاصيل)

فيديو | تهرب بـ"ابتسامة عريضة" .. تصرف مثير من مارسيلو جاياردو بعد مباراة الاتحاد والخليج

تهرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، من مواجهة وسائل الإعلام؛ وذلك بعد مباراة فريقه أمام الخليج، مساء يوم الخميس. (طالع التفاصيل)

"أبرزهم أهداف الهلال والنصر والاتحاد السابقة" .. 227 لاعبًا متاحين للانتقال إلى السعودية

على الرغم من تبقي شهرين على فتح باب الميركاتو الصيفي رسميًا؛ إلا أن سوق الانتقالات هو الشغل الشاغل للجماهير الرياضية، في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

الاتفاق يشترط .. الحصول على ثنائي الاتحاد لـ"تخفيض" قيمة أحمد الغامدي وسعد الموسى

في تطور جديد.. طلب مجلس إدارة نادي الاتحاد، من نظيره في الاتفاق، تخفيص مبلغ شراء الثنائي الشاب "قلب الدفاع سعد الموسى والجناح أحمد الغامدي". (طالع التفاصيل)

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

انطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس. (طالع التفاصيل)

أُبعد من النخبة الآسيوية بفعل فاعل؟ .. اتهامات بمجاملة الاتحاد أمام الخليج وتناقض الخبراء!

بينما يشكو بعض الاتحاديين من تعرض فريقهم للظلم خلال مواجهة الخليج، هناك من يشير لموضع مجاملة له من قبل الحكم السعودي محمد الهويش.. (طالع التفاصيل)

"متى يستلمون جثة الاتحاد؟" .. تعليق قوي على تصريحات دومينيجوس سواريز الصادمة

صدم البرتغالي دومينيجوس سواريز الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد جماهير ناديه، بشأن الموسم الجديد، في ظل عدم إجابية المعلومات التي وصلت له من جانب لجنة الاستقطابات بشأن تدعيمات الفريق الجديدة. (طالع التفاصيل)

على الدوري السعودي الاستعداد .. 4 نجوم بمانشستر سيتي في طريقهم للرحيل!

أصبح هناك 4 نجوم في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، على وشك الرحيل بشكل رسمي، وذلك عقب مباراة الفريق المفصلية ضد وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز. (طالع التفاصيل)

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يحل ضمك ضيفًا على الاتحاد في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد ضد الخليج | خطأ كارثي يحول نجم العميد المستقبلي لـ"عميل" .. والأهلي يحصد ثمار الليلة

"الانهيار يتواصل".. هذا هو العنوان الذي يُمكن إطلاقه على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام مستضيفه الخليج، مساء اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

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