"أبرزهم أهداف الهلال والنصر والاتحاد السابقة" .. 227 لاعبًا متاحين للانتقال إلى السعودية

مفاجأة جديدة في الميركاتو السعودي..

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على الرغم من تبقي شهرين على فتح باب الميركاتو الصيفي رسميًا؛ إلا أن سوق الانتقالات هو الشغل الشاغل للجماهير الرياضية، في المملكة العربية السعودية.

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لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي حددت يوم 18 يوليو 2024، موعدًا رسميًا لفتح باب الانتقالات الصيفية لـ"أندية دوري روشن السعودي للمحترفين"، على أن يُغلق في الثاني من سبتمبر لنفس العام.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أرسلت لجنة الاستقطابات، مستندًا مكونًا من 11 صفحة إلى جميع أندية دوري روشن، من خارج ملكية صندوق الاستثمارات العامة - أي جميع الفرق بخلاف الهلال والنصر والاتحاد والأهلي -، واحتوى على 227 لاعبًا في مختلف المراكز.

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الصحيفة كشفت عن أن الهدف من الملف؛ هو تسهيل عمليات الانتقال من خلال لجنة الاستقطابات، إذ أن جميع اللاعبين الذين تم إدراج أسمائهم، تم التنسيق والتواصل معهم من قبل اللجنة الفنية، بقيادة النيجيري مايكل إيمينالو.

وأشارت إلى أن اللجنة أبلغت الأندية، أن التفاوض مع أحد هؤلاء اللاعبين، أسهل وأكثر سلاسة؛ ولكن ليس إلزاميًا التعاقد معهم، حيث يمكن ضم أسماء أخرى من خارج الملف.

ومن أبرز الأسماء التي جاءت في هذا الملف؛ الحارس الفرنسي هوجو لوريس والجناح البرازيلي لوكاس مورا والنجم التشيلي أليكسيس سانشيز، والذين كانوا أهدافًا للهلال والنصر والاتحاد على التوالي، بالإضافة إلى المدافع الألماني ماتس هوميلس.

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